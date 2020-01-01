Windows Terminal скоро станет интерфейсом командной строки по умолчанию в Windows 11
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 19:42
- Просмотров: 136
Эмулятор терминала — это то, что вы, вероятно, использовали в Windows при использовании командной строки или оболочки PowerShell. На сегодняшний день эмулятором терминала по умолчанию, который используется для приложений командной строки, всегда был Windows Console Host (conhost.exe), и его переключение на что-то вроде Windows Terminal было довольно сложным процессом. Однако вскоре это изменится.
Как отмечает Microsoft, вскоре пользователи смогут устанавливать различные терминалы по умолчанию, включая Windows Terminal и другие сторонние параметры. Эта опция уже доступна в Windows 11 для Windows Terminal, и её можно включить несколькими способами, включая страницу настроек Windows, настройки Windows Terminal на странице запуска или страницу свойств для Windows Console Host.
Прямо сейчас эмулятор терминала по умолчанию в Windows 11 настроен на Windows Console Host, но пользователи могут легко изменить его на Windows Terminal, используя любой из вышеупомянутых методов.
Дополнительное изменение, которое планирует Microsoft, заключается в переключении терминального приложения по умолчанию в Windows 11 на Windows Terminal. Эта модификация будет развернута в 2022 году через Windows Insider Program, прежде чем стать общедоступной.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 51
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Yandex Google
+1Новостей: 13946
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10083