Windows 11 имеет почти 16% в Steam
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 16:43
- Просмотров: 157
Пользователи Steam продолжают переходить на Windows 11.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 75.69%;
• 32-битная версия Windows 10 – 0.08%;
• 64-битная версия Windows 7 – 4.08%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.19%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.63%;
• 64-битная версия Windows 11 – 15.59%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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