Microsoft и Oracle исправили одну из известных проблем Windows 11
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 18:15
- Просмотров: 174
Microsoft выпустила Windows 11 для широкой публики в октябре 2021 года в качестве бесплатного обновления для существующих пользователей Windows 10. Как это всегда бывает с крупными обновлениями Windows, последняя версия имеет список известных проблем и «блокировок обновления». Последние представляют собой ошибки, которые могут вызвать серьезные проблемы при использовании ПК, поэтому Microsoft не позволяет уязвимым системам получать обновления функций. Через шесть месяцев после первоначального релиза Windows 11 Microsoft и Oracle исправили последний блок обновления.
В октябре 2021 года Microsoft заблокировала обновление до Windows 11 на системах с VirtualBox из-за проблем с совместимостью между приложением и ОС. Microsoft заявила, что ошибка может привести к поломке виртуальных машин и сделать их не загружаемыми. Первоначально Oracle планировала выпустить исправление для исправления проблемы в октябре 2021 года, но разработчикам потребовалось больше времени, чтобы исправить проблему.
Microsoft заявляет, что пользователи VirtualBox могут избавиться от блокировки обновления, обновив приложение до версии 6.1.28 или новее. Имейте в виду, что вашей системе может потребоваться до 48 часов, чтобы «увидеть» Windows 11 в Центре обновления Windows.
Также стоит отметить, что у некоторых пользователей по-прежнему могут возникать проблемы с получением Windows 11 из-за проблем с совместимостью с VirtualBox. Согласно обновлению, опубликованному на странице Windows 11 Health Dashboard, приложения, связанные с VirtualBox, могут помешать системе загрузить и установить Windows 11. Microsoft рекомендует обновлять или удалять такие приложения.
На данный момент в Windows 11 нет известных проблем, кроме незначительных неприятностей, таких как спорное меню «Пуск» или поврежденная панель задач. Microsoft исправит некоторые из этих проблем в первом обновлении функций для Windows 11 в первой половине 2022 года. Кроме того, компания работает над значительными улучшениями для Windows 11, такими как переработанный диспетчер задач и вкладки для проводника.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 14103
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10084