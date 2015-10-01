Microsoft не выпустит новую инсайдерскую сборку Windows 11 для каналов Dev и Beta на этой неделе
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 21:39
- Просмотров: 84
Microsoft заявила, что инсайдеры Windows 11 не получат новую сборку на этой неделе.
Однако, в отличие от прошлого раза, компания не предоставляет никаких подробностей о том, почему она не выпустит новую сборку на этой неделе. Например, ранее Microsoft заявляла, что сборка не соответствует «планке качества», установленной для релиза.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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