Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Windows 11 имеет почти 17% в Steam

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 17:43
  • Просмотров: 129

Пользователи Steam продолжают переходить на Windows 11.

Вот последние данные сервиса Steam:

• 64-битная версия Windows 10 – 74.69%;
• 32-битная версия Windows 10 – 0.07%;
• 64-битная версия Windows 7 – 4.14%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.16%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.57%;
• 64-битная версия Windows 11 – 16.84%;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Windows 11 имеет почти 16% в Steam

Windows 11 имеет почти 16% в Steam

Windows 10 получила 73% в Steam

Windows 10 получила 73% в Steam

Игроки Steam продолжают переходить на Windows 10

Игроки Steam продолжают переходить на Windows 10

Пользователи Steam активно переходят на Windows 10

Пользователи Steam активно переходят на Windows 10

Последние данные Steam демонстрируют лидерство Windows 10 среди геймеров

Последние данные Steam демонстрируют лидерство Windows 10 среди геймеров




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 14154
+0  
Комментариев: 39458
+1  
Пользователей: 10085