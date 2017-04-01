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Voice Clarity появится в Surface Laptop Studio в обновлении для Windows 11 в этом месяце

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 03:29
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На мероприятии по гибридной работе с Windows Microsoft представила ряд ключевых функций на базе искусственного интеллекта, которые появятся в Windows 11, чтобы сделать онлайн-собрания более простыми и «человечными». Среди них были четкость голоса, автоматическое кадрирование, портретное размытие фона и зрительный контакт. Все они зависят от возможностей вашего оборудования, поэтому не будут доступны на всех устройствах. Однако на данный момент Microsoft раскрыла некоторые подробности о Voice Clarity.

Voice Clarity появится в Surface Laptop Studio в этом месяце. Microsoft назвала это «значительным шагом вперед» к интерактивному звуку. Это будет достигнуто за счет устранения эха, дуплексных разговоров, при которых вас четко слышно, даже когда говорят другие, подавления отвлекающих фоновых шумов и захвата голоса с высокой пропускной способностью, что позволит вам звучать так, как будто вы находитесь на личном собрании, даже если вы гуляете.

Microsoft подчеркнула, что все это будет осуществляться с помощью микрофонов Surface Laptop Studio и не потребует дополнительного оборудования. Компания подчеркнула, что все это возможно благодаря искусственному интеллекту и нескольким микрофонам, установленным на устройстве.

Surface Laptop Studio получит функцию Voice Clarity через Центр обновления Windows в конце этого месяца. Возможность будет доступна для некоторых «будущих» устройств Surface в шахматном порядке, но Microsoft не взяла на себя обязательство предоставлять эту функцию на всех ПК с Windows.

Узнать другие подробности можно здесь.


Илья Источник:
neowin.net
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