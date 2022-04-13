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Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 22598.200

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 20:25
  • Просмотров: 124
Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 22598.200

Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 22598.200 (KB5014105) для инсайдеров в каналах Dev и Beta. Новая сборка не содержит ничего нового, так как это накопительное обновление, с помощью которого компания тестирует свой конвейер обслуживания. Эти обновления необходимы, чтобы гарантировать, что сборки могут быть предоставлены пользователям без каких-либо заметных проблем или сбоев.

Мы начинаем развертывать накопительное обновление Build 22598.200 (KB5014105). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования нашего конвейера обслуживания для сборок в каналах Dev и Beta.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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