Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.13.1098
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:52
- Просмотров: 87
Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.13.1098.
Исправления ошибок
Внешний вид
• Кнопка «Развернуть/Восстановить» теперь представляет собой прекрасный круглый boi (#12660);
Доступность
• Список профилей в пользовательском интерфейсе настроек теперь предлагает всплывающие подсказки для длинных имен профилей (#12448);
• Microsoft будет автоматически фокусировать текстовое поле переименования окна при его открытии (#12798);
• Высокая контрастность больше не будет приводить к нелепому и плохому цвету заголовка (#12839);
• Когда вы удаляете цветовую схему, фокус возвращается к списку цветовых схем (#12841);
• Когда вы удаляете профиль, Microsoft автоматически переориентирует кнопку удаления (#12558);
• Два случая огромного количества спама в журнале отладки с подключенным средством чтения с экрана были устранены (#12698) (#12723);
Юзабилити
• Microsoft добавила некоторый текст на страницу цветовых схем, указывающий, что она предназначена для редактирования, а не для настройки цветовых схем (#12663);
o Microsoft работает над уточнением того, как устанавливаются и редактируются цветовые схемы, так что следите за обновлениями для будущих улучшений!;
• Эффект ретро-терминала (а также другие шейдеры) теперь будет работать на оборудовании до D3D11! (#12677);
• Терминал снова будет правильно рендериться при перемещении между дисплеями с разным разрешением (#12713) (#12749);
• Изменение размера окна при отображении цвета фона или подчеркивания больше не будет размазывать его по всему экрану (# 12637), а также исправлен серьёзный сбой, представленный PR (# 12853);
• Microsoft потребовалось три релиза, чтобы сделать это правильно, но Microsoft, наконец, решили проблему, из-за которой Microsoft пробивала дыру прямо в терминале, когда появлялось диалоговое окно (#12840);
Надежность
• В Windows 11 была проблема, из-за которой терминал ставил в очередь миллиарды анимаций, когда экран был выключен; теперь он больше не будет этого делать (#12820);
• Microsoft исправила сбои в ProposeCommandline (#12838), Monarch::_GetPID (#12856) и других частях RPC-инфраструктуры WT (#12825);
• В Windows 10 больше не будет иногда происходить сбой пользовательского интерфейса настроек при закрытии (Microsoft обновила до новой сборки WinUI 2 для исправления!) (#12847);
Разное
• Windows больше не будет отклонять некоторые обновления/переустановки терминала из-за «различного содержимого пакета» (#12779);
• Фрагменты снова могут переопределять имена сгенерированных профилей (#12627);
• Исправлена проблема из серии 1073, из-за которой нельзя было обновить пакет с помощью DISM (#12819);
o В результате комплектная версия Microsoft перевалила за три тысячи!;
• @dmezh внес некоторые изменения в текст о прозрачности/непрозрачности (#12592) (#12727);
• Некоторые конечные запятые, которые ломали документ схемы JSON, больше не заканчиваются или вообще отсутствуют (#12644);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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