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Сотрудник Microsoft использовал неподдерживаемый процессор во время трансляции Windows 11 Insider Webcast

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 27-04-2022, 21:55
  • Просмотров: 399

Еще в июне прошлого года, когда Microsoft впервые анонсировала Windows 11, Microsoft совершенно ясно дала понять, что Trusted Platform Module (TPM) 2.0, или PTT в случае Intel, является строгим требованием для запуска ОС следующего поколения. Все, что старше Zen+ (процессоры серий Ryzen 2000 и 3000G) и чипы Intel восьмого поколения официально не поддерживались. Компания также подробно объяснила, почему такие требования имеют значение. Через пару месяцев Microsoft выпустила обновленный список процессоров, в который было добавлено несколько процессоров Intel седьмого поколения. К сожалению, однако, после этого пересмотра не было добавлено никаких новых процессоров AMD.

Но в то время как компания предъявляла строгие требования к пользователям, в последней веб-трансляции, где обсуждались некоторые из предстоящих новых функций в Windows 11, один из сотрудников Microsoft, который представлял мероприятие, был замечен с неподдерживаемым процессором.

Это произошло, когда обсуждение перешло к диспетчеру задач, и во время этого Клэйтон Хендрикс, который является менеджером программ в Microsoft, был замечен с процессором Core i7-7660U, которого нет в официальном списке поддерживаемых процессоров.





Хендрикс просматривал новый диспетчер задач, который вскоре ожидает инсайдеров Windows 11.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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