Обновление Windows 11 Build 22000.652 вызывает мерцание экрана в безопасном режиме
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 20:16
- Просмотров: 105
Пару дней назад Microsoft выпустила обновление Windows 11 Build 22000.652 (KB5012643), которое добавило несколько изменений и исправлений ошибок. Однако обновление, по-видимому, внесло новую ошибку в Windows 11, из-за которой экран мерцает при входе в безопасный режим.
На проблему впервые обратил внимание немецкий портал Deskmodder, который заметил проблему. Другие, такие как XanxoGaming, опубликовавшие ранний обзор Ryzen 7 5800X3D, также отметили проблему:
Deskmodder также предоставил обходной путь, при котором нужно выбрать 5 или F5 вместо 4 или F4, поскольку, по-видимому, проблема не возникает при загрузке сетевых драйверов.
В списке известных проблем Microsoft не упомянула эту ошибку, что может означать, что компания не знает о проблеме.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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