Новое партнерство по специальным возможностям с Windows Insider Program
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 03:21
- Просмотров: 4
Xbox Insider Program объединяет усилия с Windows Insider Program, чтобы поделиться предстоящими улучшениями специальных возможностей в Windows 11 и предоставить всем вам возможность оставить отзыв! Потребности в специальных возможностях столь же уникальны, как и вы, и Microsoft надеется, что с появлением новых функций специальных возможностей Windows вам будет легче играть или делать что-либо еще на своем ПК в этом отношении.
Когда новые функции будут готовы в Windows Insider Program, Microsoft объявит о них в блоге Xbox Wire и для аудитории Xbox Accessibility Insider League (XAIL).
Совсем недавно участникам Windows Insider Program стали доступны следующие функции:
• Живые субтитры — Позволяют всем, включая людей в шумных помещениях и людей с нарушениями слуха, потреблять аудиоконтент. Субтитры автоматически генерируются на устройстве из любого контента со звуком;
• Более естественные голоса диктора — Позволяют пользователям диктора наслаждаться такими сценариями, как просмотр веб-страниц, чтение и создание электронной почты и многое другое. Естественные голоса диктора используют современные преобразования текста в речь на устройстве и после загрузки поддерживаются без подключения к Интернету;
• Голосовой доступ — Новый опыт, который позволяет всем, в том числе людям с ограниченными физическими возможностями, управлять своим компьютером и писать текст с помощью голоса. Голосовой доступ использует современное распознавание речи на устройстве для точного распознавания речи и поддерживается без подключения к Интернету;
А в рамках Windows Insider Program, вы также получите доступ к другим замечательным новым возможностям, над которыми работают инженеры в Windows.
Обратите внимание, что указанные выше функции в настоящее время доступны только на английском языке.
Начало работы
• Перейдите на страницу https://insider.windows.com/getting-started;
• Нажмите «Зарегистрироваться»;
• Следуйте инструкциям и подключите свой ПК к Beta Channel;
• Чтобы отправить отзыв, вы будете использовать Windows Feedback Hub (WIN + F на клавиатуре);
Если у вас есть дополнительные вопросы о XAIL, посетите страницу XAIL FAQ.
Для получения дополнительной информации о Xbox Insider Program посетите страницу Xbox Insider FAQ.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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