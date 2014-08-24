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Microsoft описала новые функции специальных возможностей, которые появятся в Windows 11 22H2

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 20:49
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Компания Microsoft описала четыре функции специальных возможностей, которые появятся в Windows 11 22H2.

Более захватывающий опыт функции «Фокусировка» включает в себя возможность включения режима «Не беспокоить» в Центре уведомлений. Новая настройка «Не беспокоить» дает вам возможность определить приоритетность уведомлений, которые должны появляться, когда она включена, что значительно упрощает весь процесс.



Сессии фокусировки — еще одна функция, которая поможет вам работать более продуктивно в Windows. После запуска сессии фокусировки Windows 11 включит режим «Не беспокоить» и отключит значки на панели задач, а также запустит таймер, напоминающий вам о перерывах между работой. Он интегрирована с приложением «Часы» и Spotify.

Общесистемные живые субтитры к аудиоконтенту также появятся в Windows 11. Как следует из названия, Windows 11 может автоматически транскрибировать контент из любого аудиоклипа. Важно отметить, что эта функция работает без подключения к Интернету, поскольку субтитры генерируются на устройстве. Эта функция уже доступна для инсайдеров Windows 11.



Кроме того, пользователи Windows 11 открывают приложения и переключаются между ними, просматривают веб-страницы, читают и отправляют почту с помощью голоса. При первом включении голосового доступа Windows 11 предложит вам загрузить модель речи для распознавания речи на устройстве, чтобы помочь вам начать работу. Примечательно, что голосовой доступ доступен с поддержкой U.S. English. Эта функция уже доступна для инсайдеров Windows 11.



Голосовой доступ включает интерактивное руководство, в котором объясняется, как выполнять общие задачи с помощью голоса. Вы также можете получить доступ к полному списку команд, спросив: «Что я могу сказать?», когда голосовой доступ прослушивает. Голосовой доступ даже дает обратную связь в режиме реального времени, чтобы вы знали, какое слово было распознано неправильно, когда он допустит ошибку.


Услышав отзывы клиентов о работе с диктором, Microsoft начала добавлять естественные голоса для диктора, чтобы люди с нарушениями зрения могли наслаждаться такими сценариями, как просмотр веб-страниц, чтение, создание писем и многими другими. Как и функция голосового доступа, естественные голоса диктора доступны с поддержкой U.S. English.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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