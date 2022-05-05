Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 22616.100
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 16:55
- Просмотров: 138
Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 22616.100 (KB5014650) для инсайдеров в каналах Dev и Beta. Новая сборка не содержит ничего нового, так как это накопительное обновление, с помощью которого компания тестирует свой конвейер обслуживания. Эти обновления необходимы, чтобы гарантировать, что сборки могут быть предоставлены пользователям без каких-либо заметных проблем или сбоев.
Мы начинаем развертывать накопительное обновление Build 22616.100 (KB5014650). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования нашего конвейера обслуживания для сборок в каналах Dev и Beta.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+8Новостей: 14236
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085