Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила диалоговое окно выключения в сборке Windows 11 Insider Preview Build 25115

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 20:36
  • Просмотров: 101

Компания Microsoft обновила диалоговое окно выключения в сборке Windows 11 Insider Preview Build 25115.

Для тех, кто не знает, диалоговое окно выключения — это то, что появляется, когда вы нажимаете ALT + F4 на рабочем столе. Предыдущая итерация этого окна в Windows 11 была очень похожа на то, что есть в Windows 10, но только с логотипом Windows 11. В новой версии отсутствует логотип Windows, уменьшено диалоговое окно и добавлены элементы Win UI, такие как Mica и более широкий выпадающий список. Это можно увидеть на изображении выше.



Про обновлённые иконки в Windows Recovery Environment (WinRE) сказано в пресс-релизе этой сборки.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпускает Visual Studio 2022 for Mac Preview 6

Microsoft выпускает Visual Studio 2022 for Mac Preview 6

Некоторые инсайдеры сборки Windows 10 Build 20226 не могут войти в свой профиль пользователя

Некоторые инсайдеры сборки Windows 10 Build 20226 не могут войти в свой профиль пользователя

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 76.0.176.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 76.0.176.1

Microsoft выпустила Visual Studio 2017 Version 15.7 Preview 2

Microsoft выпустила Visual Studio 2017 Version 15.7 Preview 2

Общий список изменений сборки Windows 10 Pro Technical Preview Build 10036

Общий список изменений сборки Windows 10 Pro Technical Preview Build 10036




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Yandex
+3  
Новостей: 14245
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085