Microsoft обновила диалоговое окно выключения в сборке Windows 11 Insider Preview Build 25115
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 20:36
- Просмотров: 101
Компания Microsoft обновила диалоговое окно выключения в сборке Windows 11 Insider Preview Build 25115.
Для тех, кто не знает, диалоговое окно выключения — это то, что появляется, когда вы нажимаете ALT + F4 на рабочем столе. Предыдущая итерация этого окна в Windows 11 была очень похожа на то, что есть в Windows 10, но только с логотипом Windows 11. В новой версии отсутствует логотип Windows, уменьшено диалоговое окно и добавлены элементы Win UI, такие как Mica и более широкий выпадающий список. Это можно увидеть на изображении выше.
Про обновлённые иконки в Windows Recovery Environment (WinRE) сказано в пресс-релизе этой сборки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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