Microsoft работает над новым приложением для Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 00:07
- Просмотров: 0
Компания Microsoft, по всей видимости, работает над новым приложением для Windows 11 под названием Designer, и в сеть просочилось несколько изображений предварительной версии приложения. Пользователь под ником «WalkingCat», который также недавно поделился предполагаемой датой RTM для Windows 11 22H2, заметил это.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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