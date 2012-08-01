Функция Smart App Control в Windows 11 еще недостаточно умна, поскольку она заблокировала файл Microsoft

Используя подпись кода вместе с ИИ, наша новая функция Smart App Control новое позволяет запускать только те процессы, безопасность которых прогнозируется на основе сертификатов кода или модели ИИ для обеспечения доверия приложений в облаке Microsoft.



[..] Когда новое приложение запускается в Windows 11, его основная подпись и основные функции проверяются на соответствие этой модели, что гарантирует запуск только известных безопасных приложений.

С момента анонса Windows 11 Microsoft утверждает, что безопасность, наряду с общим высоким качеством, является одним из наиболее важных аспектов ее новой ОС. Недавно компания также проинформировала о различных функциях и технологиях безопасности, которые пользователи получают в Windows 11, объяснив, что они предлагают. Одной из этих новых функций является Smart App Control, которая блокирует ненадежные и неподписанные приложения, которые могут быть потенциально вредоносными. И, по словам Microsoft, Smart App Control — это не просто функция блокировки всех неподписанных приложений, поскольку она также использует возможности искусственного интеллекта (ИИ), чтобы разрешать только те приложения, которые считаются безопасными:Компания объясняет:Однако, хотя это звучит впечатляюще, Smart App Control может быть недостаточно умна, по крайней мере пока, поскольку она заблокировала один из файлов Microsoft.Узнать другие подробности можно здесь