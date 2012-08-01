Функция Smart App Control в Windows 11 еще недостаточно умна, поскольку она заблокировала файл Microsoft
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:14
- Просмотров: 82
С момента анонса Windows 11 Microsoft утверждает, что безопасность, наряду с общим высоким качеством, является одним из наиболее важных аспектов ее новой ОС. Недавно компания также проинформировала о различных функциях и технологиях безопасности, которые пользователи получают в Windows 11, объяснив, что они предлагают. Одной из этих новых функций является Smart App Control, которая блокирует ненадежные и неподписанные приложения, которые могут быть потенциально вредоносными. И, по словам Microsoft, Smart App Control — это не просто функция блокировки всех неподписанных приложений, поскольку она также использует возможности искусственного интеллекта (ИИ), чтобы разрешать только те приложения, которые считаются безопасными:
Компания объясняет:
Используя подпись кода вместе с ИИ, наша новая функция Smart App Control новое позволяет запускать только те процессы, безопасность которых прогнозируется на основе сертификатов кода или модели ИИ для обеспечения доверия приложений в облаке Microsoft.
[..] Когда новое приложение запускается в Windows 11, его основная подпись и основные функции проверяются на соответствие этой модели, что гарантирует запуск только известных безопасных приложений.
[..] Когда новое приложение запускается в Windows 11, его основная подпись и основные функции проверяются на соответствие этой модели, что гарантирует запуск только известных безопасных приложений.
Однако, хотя это звучит впечатляюще, Smart App Control может быть недостаточно умна, по крайней мере пока, поскольку она заблокировала один из файлов Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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