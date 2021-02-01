Microsoft: Teams в Windows 11 теперь работает намного быстрее
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:00
- Просмотров: 78
Windows 11 была выпущена еще в октябре 2021 года с приложением Microsoft Teams, напрямую интегрированным в ОС. И хотя многие не являются поклонниками этой реализации, похоже, что приложение добилась значительных успехов в плане производительности.
В недавнем посте в блоге Microsoft подчеркнула все приросты производительности, достигнутые Teams в Windows 11 с августа 2021 года. С этой целью она поделилась некоторыми статистическими данными из реальных анонимных данных из 95-го процентиля. Вы можете ознакомиться со статистикой ниже, но обратите внимание, что она основана на данных «бизнес-версии» Microsoft Teams, которая которая непосредственно интегрирована в Windows 11:
• Задержка при прокрутке списка чатов улучшена на 11.4%;
• Задержка при прокрутке списка каналов улучшена на 12.1%;
• Окно создания сообщения загружается на 63% быстрее;
• Время переключения на канал и открытия окна чата улучшено на 25%;
• Переключение потоков в ленте активности стало лучше на 17.4%;
• Переключение между потоками чата происходит на 3.1% быстрее;
• Реакция на выключение и отключение звука во время вызова улучшена на 16%;
• Переход к экрану «Присоединиться перед собранием» стал лучше на 9%;
• Открытие окна вызова/собрания теперь загружается на 4,5% быстрее;
• Разница в производительности при переключении с собрания на чат составляет 13% в лучшую сторону;
• Переключение с собрания на ленту активности улучшено на 18.7%;
• Переключение с собрания на канал улучшено на 20%;
Microsoft приписывает многочисленные инженерные усилия, включая переход с Angular на React, обновление Electron, сокращение повторного рендеринга, где это возможно, а также рефакторинг и постепенное улучшение кода для улучшения производительности.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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