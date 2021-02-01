Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft: Teams в Windows 11 теперь работает намного быстрее

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 22:00
  • Просмотров: 78

Windows 11 была выпущена еще в октябре 2021 года с приложением Microsoft Teams, напрямую интегрированным в ОС. И хотя многие не являются поклонниками этой реализации, похоже, что приложение добилась значительных успехов в плане производительности.

В недавнем посте в блоге Microsoft подчеркнула все приросты производительности, достигнутые Teams в Windows 11 с августа 2021 года. С этой целью она поделилась некоторыми статистическими данными из реальных анонимных данных из 95-го процентиля. Вы можете ознакомиться со статистикой ниже, но обратите внимание, что она основана на данных «бизнес-версии» Microsoft Teams, которая которая непосредственно интегрирована в Windows 11:

• Задержка при прокрутке списка чатов улучшена на 11.4%;
• Задержка при прокрутке списка каналов улучшена на 12.1%;
• Окно создания сообщения загружается на 63% быстрее;
• Время переключения на канал и открытия окна чата улучшено на 25%;
• Переключение потоков в ленте активности стало лучше на 17.4%;
• Переключение между потоками чата происходит на 3.1% быстрее;
• Реакция на выключение и отключение звука во время вызова улучшена на 16%;
• Переход к экрану «Присоединиться перед собранием» стал лучше на 9%;
• Открытие окна вызова/собрания теперь загружается на 4,5% быстрее;
• Разница в производительности при переключении с собрания на чат составляет 13% в лучшую сторону;
• Переключение с собрания на ленту активности улучшено на 18.7%;
• Переключение с собрания на канал улучшено на 20%;

Microsoft приписывает многочисленные инженерные усилия, включая переход с Angular на React, обновление Electron, сокращение повторного рендеринга, где это возможно, а также рефакторинг и постепенное улучшение кода для улучшения производительности.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Новая функция Microsoft Teams позволит руководителям чата удалять неприемлемые сообщения в чате

Новая функция Microsoft Teams позволит руководителям чата удалять неприемлемые сообщения в чате

Microsoft Teams скоро получит возможность закрепления сообщений чата

Microsoft Teams скоро получит возможность закрепления сообщений чата

Поддержка Customer Key для Microsoft Teams теперь общедоступна

Поддержка Customer Key для Microsoft Teams теперь общедоступна

Приложение Microsoft Whiteboard теперь доступно в каналах и чате Microsoft Teams

Приложение Microsoft Whiteboard теперь доступно в каналах и чате Microsoft Teams

Функция «Поднять руку» для собраний Microsoft Teams станет более доступной с помощью сочетания клавиш

Функция «Поднять руку» для собраний Microsoft Teams станет более доступной с помощью сочетания клавиш




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 19
Пользователей: 0
Гостей: 19
Роботы: Google Yandex Rambler
+5  
Новостей: 14289
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085