Новые функции Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: 13-06-2022, 22:10
- Просмотров: 438
Ресурс onMSFT выпустил видео, которое демонстрирует новые функции из последних предварительных сборок Windiws 11.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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