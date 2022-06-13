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Новые функции Windows 11

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 13-06-2022, 22:10
  • Просмотров: 438

Ресурс onMSFT выпустил видео, которое демонстрирует новые функции из последних предварительных сборок Windiws 11.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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