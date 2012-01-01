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Microsoft выпустила Microsoft Validation OS

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 02:34
  • Просмотров: 165

Компания Microsoft выпустила Microsoft Validation OS.

Microsoft Validation OS — это легкая, быстрая и настраиваемая операционная система на базе Windows 11, которую можно использовать на производстве для диагностики, смягчения последствий и устранения дефектов оборудования во время производства устройств Windows. Validation OS загружается в среду командной строки для повышения надежности на производстве и поддерживает запуск приложений Win32, что позволяет сгладить переход от раннего внедрения оборудования к розничной разработке ОС и приложений.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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