Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

AdDuplex: Windows 11 установлена на 23.1% ПК

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 21:40
  • Просмотров: 33

Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.



Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 N21U (21H2) установлено на 38.2% ПК, Windows 10 M21U на 23.9% ПК, Windows 10 O20U на 3.8% ПК, а Windows 11 – на 23.1% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и N19U, то их доля находится на уровне 5.2% и 2%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.8%.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
AdDuplex: Windows 11 установлена на 19.7% ПК

AdDuplex: Windows 11 установлена на 19.7% ПК

AdDuplex: Windows 11 установлена на 19.4% ПК

AdDuplex: Windows 11 установлена на 19.4% ПК

AdDuplex: Windows 11 установлена на 19.3% ПК

AdDuplex: Windows 11 установлена на 19.3% ПК

AdDuplex: Windows 11 установлена на 8.6% ПК

AdDuplex: Windows 11 установлена на 8.6% ПК

AdDuplex: Windows 11 установлена на 4.8% ПК

AdDuplex: Windows 11 установлена на 4.8% ПК




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 14
Пользователей: 0
Гостей: 14
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 14339
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085