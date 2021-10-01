AdDuplex: Windows 11 установлена на 23.1% ПК
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 21:40
- Просмотров: 33
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 N21U (21H2) установлено на 38.2% ПК, Windows 10 M21U на 23.9% ПК, Windows 10 O20U на 3.8% ПК, а Windows 11 – на 23.1% ПК. Если же брать Windows 10 M20U и N19U, то их доля находится на уровне 5.2% и 2%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.8%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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