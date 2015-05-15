Microsoft работает над новым клиентом OneDrive для Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 23:13
- Просмотров: 70
Microsoft работает над новым клиентом OneDrive для Windows 11. В сеть утекла предварительная сборка приложения, раскрывающая редизайн в стиле Windows 11 для раздела «Настройки», который не претерпевал серьезных изменений в течение многих лет.
Помимо новых элементов управления, новой навигации и переработанных визуальных эффектов, утёкшее приложение не предлагает никаких новых функций. Оно позволяет персонализировать настройки синхронизации, изменять параметры уведомлений, добавлять другую учетную запись, просматривать квоту хранилища и т. д.
Microsoft еще не анонсировала новое приложение, поэтому публичная предварительная версия может отличаться от утекшей. Вы можете попробовать установить его на свой страх и риск, используя эту ссылку. Также стоит отметить, что запуск утекшей версии не гарантирует, что вы получите новый дизайн.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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