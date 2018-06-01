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Microsoft не выпустит новую инсайдерскую сборку Windows 11 на этой неделе

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 02:22
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе из-за ошибки. Об этом сообщил Брэндон Лебланк в своём Twitter-аккаунте.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Microsoft не выпустит новую инсайдерскую сборку Windows 11 на этой неделе

Microsoft не выпустит новую инсайдерскую сборку Windows 11 на этой неделе




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