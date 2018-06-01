Microsoft не выпустит новую инсайдерскую сборку Windows 11 на этой неделе
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 02:22
- Просмотров: 0
Компания Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе из-за ошибки. Об этом сообщил Брэндон Лебланк в своём Twitter-аккаунте.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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