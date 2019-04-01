Windows 11 имеет 21.12% в Steam
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 21:02
- Просмотров: 0
Доля Windows 11 первые упала в Steam.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 73.17%;
• 64-битная версия Windows 11 – 21.12%;;
• 64-битная версия Windows 7 – 2.04%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.5%;
• Windows 7 – 0.1%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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