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Windows 11 имеет 21.12% в Steam

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 21:02
  • Просмотров: 0

Доля Windows 11 первые упала в Steam.

Вот последние данные сервиса Steam:

• 64-битная версия Windows 10 – 73.17%;
• 64-битная версия Windows 11 – 21.12%;;
• 64-битная версия Windows 7 – 2.04%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.5%;
• Windows 7 – 0.1%;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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