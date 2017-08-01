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Диалоговое окно «Завершение работы» в сборке Windows 11 Insider Preview Build 25174 лишилось иконки ПК

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 21:37
  • Просмотров: 64

Вчера Microsoft выпустила сборку Windows 11 Insider Preview Build 25174 для инсайдеров в Dev Channel.

Однако есть и другие изменения, которые обычно присутствуют внутри, но не раскрываются в примечаниях к выпуску. То же самое и в случае со сборкой 25174. Похоже, пользователь под ником «Xeno» обнаружил, что иконка компьютера в диалоговом окне «Завершение работы» отсутствует.

Вот как выглядит диалоговое окно «Завершение работы» в предыдущих сборках Windows 11 Dev Channel:



А вот как оно выглядит в сборке 25174:



При дальнейшем исследовании с помощью редактора Windows Resource Hacker пользователь обнаружил, что папки «Icon» и «Icon Group» в DLL-файле «shutdownux» отсутствуют.



Хотя это может быть просто ошибка в сборке, которую Microsoft не обнаружила во время внутреннего тестирования, это также может означать, что иконки завершения работы Windows 11 могут быть обновлены и переработаны.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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