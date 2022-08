Microsoft выпустила предварительную версию приложений Android™ для Windows 11 для инсайдеров Windows в Японии

Компания Microsoft расширяет предварительную версию приложений Android™ для Windows 11 для инсайдеров Windows в Японии. Microsoft рада сделать этот первый шаг на пути к тому, чтобы сделать эту предварительную версию доступной в других странах и регионах.Для наилучшего опыта инсайдеры должны обновить Microsoft Store до версии 22206.1401.6 (или выше), чтобы установить последнюю версию Amazon Appstore. Инсайдеры также должны использовать Windows 11 версии 22H2 (или выше) на устройствах, соответствующих требованиям Windows Subsystem for Android™. В качестве напоминания, ознакомьтесь с этим постом в блоге о последнем обновлении для Windows Subsystem for Android™ и последних улучшениях, доступных для инсайдеров Windows в США и Японии.Инсайдеры, у которых возникают проблемы с приложениями Android™ в Windows 11, могут оставить отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows Узнать другие подробности можно здесь