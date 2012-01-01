Обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 00:25
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Похоже, Microsoft выпустила новую версию Windows Subsystem for Android (2207.40000.8.0). Хотя сейчас это не подтверждено, это может быть сентябрьское обновление для Windows Subsystem for Android, которое Microsoft решила выпустить раньше по какой-то причине, возможно, даже по ошибке.
Microsoft выпускает ежемесячные обновления для этой функции, и, как правило, они содержат новые функции. Например, июльское обновление (version 2205.40000.14.0) добавило кодек AV1, поддержку VPN и многое другое. Между тем, августовское обновление (version 2206.40000.15.0) принесло изменения, ориентированные на игры, улучшения графики и другое.
Релиз под номером 2207.40000.8.0 расширяет геймпад с опциями клавиатуры, которые были представлены в предыдущем релизе. Теперь он имеет дополнительные функции, связанные с настройками геймпада и клавиатуры. Это может означать, что Microsoft стремится привлечь больше геймеров, которые любят играть в игры для Android, которые также являются одними из самых популярных игр.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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