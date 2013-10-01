Windows 11 22H2 уже поставляется с новыми устройствами в виде сборки 22621.521
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 19:23
- Просмотров: 137
Похоже, что Windows 11 версии 22H2 уже начала поставляться с новыми ноутбуками. Участник форума на сайте Thurott под ником «WILL» заказал новый ноутбук Dell, но с удивлением заметил новую загрузочную анимацию. Вскоре он понял, что Dell отправила ему устройство с Windows 11 22H2.
Ранние отчеты, подкрепленные некоторыми убедительными доказательствами, указывали на общедоступность следующего обновления функций 20 сентября. Также ходили слухи, что сборка 22621.382 будет поставляться на устройства. Однако пользователь утверждает, что сборка, которая установлена у него, имеет номер 22621.521.
Он заявил следующее:
Сборка 22621.521 - это накопительное обновление KB5017321, которое компания Microsoft выпустила пару дней назад в Release Preview Channel вместе с обновлениями Patch Tuesday. Пользователи на различных форумах, в том числе и на форуме Microsoft, заметили обновление.
Однако Microsoft не опубликовала страницу поддержки или пост в блоге с подробным описанием изменений, что, похоже, стало привычным для компании в последнее время.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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