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Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 22:59
  • Просмотров: 46

Для тех, кто с нетерпением ждет новой сборки Windows 11 сегодня, Microsoft подтвердила, что этого не произойдет, поскольку компания занята «устранением» ошибки в Windows 11.

Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе


Хотя Twitter-аккаунт Windows Insider подтвердил это сегодня, Джейсон Ховард, который входит в команду инженеров Microsoft, вчера предположил, что этого не произойдет на этой неделе из-за досадной ошибки.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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