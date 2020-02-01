Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 22:59
- Просмотров: 46
Для тех, кто с нетерпением ждет новой сборки Windows 11 сегодня, Microsoft подтвердила, что этого не произойдет, поскольку компания занята «устранением» ошибки в Windows 11.
Хотя Twitter-аккаунт Windows Insider подтвердил это сегодня, Джейсон Ховард, который входит в команду инженеров Microsoft, вчера предположил, что этого не произойдет на этой неделе из-за досадной ошибки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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