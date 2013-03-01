Старший сотрудник Microsoft тизерит «что-то захватывающее» для Windows на следующей неделе
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 20:36
- Просмотров: 108
Старший сотрудник Microsoft тизерит «что-то захватывающее» для Windows на следующей неделе. Клэйтон Хендрикс, программный менеджер в Microsoft, курирующий подразделение Windows Fundamentals, поделился следующим в своем Twitter-аккаунте:
Одной из ключевых функций Windows, которую курирует Хендрикс, является диспетчер задач. И хотя нигде нет доказательств того, что это так, вполне возможно, что новая функция или улучшение, связанное с диспетчером задач, может появиться на следующей неделе.
Пока сложно сказать, что именно это будет. Однако, если подумать, Microsoft может работать над тем, чтобы сделать диспетчер задач более похожим на Windows 11, что она постепенно делала в течение некоторого времени. Первоначальный диспетчер задач в Windows 11 не был редизайном, поскольку он был основан на стиле Windows 10.
С тех пор компания добавила в инструмент закругленные углы, целый набор акцентных цветов для большей настройки и темный режим. Вся эта визуальная обработка предназначена для того, чтобы диспетчер задач лучше вписывался в общую атмосферу ОС Windows 11.
Помимо косметических и дизайнерских изменений, в диспетчер задач были добавлены дополнительные функции, такие как опция дампа ядра в реальном времени.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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