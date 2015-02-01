Windows 11 2022 Update позволяет создавать быстрые заметки, нажимая кнопку на Surface Pen
-
- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 16:32
- Просмотров: 124
Microsoft анонсировала новую функцию повышения производительности для пользователей последней версии Windows 11. Те, у кого есть Surface Pen с кнопкой быстрого доступа, могут использовать её для создания быстрых заметок в OneNote, не нажимая иконку в области уведомлений или не нажимая Win + Alt + N.
OneNote версии 2211 и новее позволяет делать быстрые заметки, нажимая кнопку на Surface Pen. При вызове приложение отображает небольшое окно с панелью инструментов, которая позволяет переключаться между различными инструментами и рукописным вводом. Microsoft говорит, что клиенты могут использовать функции Quick Note для создания напоминаний, набросков концептов, аннотирования скриншотов или записи заметок.
Обновленная функция Quick Note доступна инсайдерам Office в Beta Channel. Для этого требуется компьютер с Windows 11 22H2 (2022 Update), который поддерживает Surface Pen с кнопкой быстрого доступа. Обратите внимание, что развертывание происходит постепенно, чтобы обеспечить стабильность и бесперебойную работу. Стоит отметить, что функция Quick Note работает на любом компьютере, и вы можете использовать ее, нажав Win + Alt + N или щелкнув иконку OneNote в области уведомлений.
Вы можете узнать больше о последних улучшениях OneNote в Windows 11 22H2 в посте на веб-сайте Office Insider.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google
+2Новостей: 14546
+0Комментариев: 39461
+0Пользователей: 10085