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Microsoft работает над ускоренным обновлением Windows для коммерческих клиентов

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 25-10-2022, 19:22
  • Просмотров: 325

Хотя вы можете отложить установку некоторых обновлений безопасности Windows, в большинстве случаев рискуете только вы. Ситуация значительно сложнее в организациях, где ИТ-администраторы и администраторы безопасности несут ответственность за обеспечение того, чтобы все устройства в их арендаторе соответствовали рекомендуемым методам кибербезопасности. . Это связано не только с тем, что они представляют собой более ценные цели, но и с тем, что устройство «нулевого пациента» может заразить множество других конечных точек в сети компании.

Чтобы решить эту проблему, Microsoft недавно реализовала процесс в Windows Update for Business (WUfB), который позволяет ИТ-администраторам ускорить развертывание обновлений безопасности в Windows 10 и Windows 11. Это особенно важно при защите от уязвимостей нулевого дня, поскольку данная функция позволяет принудительно устанавливать обновления в течение нескольких дней, в зависимости от конфигурации.

Некоторые из предварительных требований для использования ускоренного обновления Windows с помощью WUfB и Intune включают:



Помимо настройки ускоренного обновления, Microsoft также позволяет администраторам просматривать сводки о состоянии своей организации, видеть, сколько устройств было обновлено, и обнаруживать потенциальные проблемы с развертыванием с помощью Intune. Вы можете найти более подробную информацию на специальной веб-странице здесь.

Что касается передовой практики, Microsoft рекомендует ИТ-администраторам сначала протестировать ускоренное обновление с помощью старых обновлений безопасности. Например, в октябре этого года следует протестировать обновления безопасности за июль и посмотреть, все ли устройства получили обновления. После этого ускоренное обновление должно быть настроено таким образом, чтобы оно ускорялось до последнего релиза безопасности с опцией «Дни до перезагрузки», установленной на 1 или 2 дня вместо 0, чтобы немедленная установка не мешала рабочим процессам.

Ускоренное обновление Windows для релизов безопасности теперь находится на стадии публичной предварительной версии, и Microsoft также работает над механизмом для обновлений, не связанных с безопасностью, таких как ежемесячные обновления качества, не связанные с безопасностью.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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