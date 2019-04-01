Windows 11 имеет 23.37% в Steam
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 01:52
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Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за октябрь 2022 года.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 68.91%;
• 64-битная версия Windows 11 – 23.37%;
• 64-битная версия Windows 7 – 3.59%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.11%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.4%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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