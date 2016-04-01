Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 20:25
  • Просмотров: 95
Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе

Сборка Windows 11 Build 25236 была выпущена для инсайдеров в Dev Channel на прошлой неделе. Она принеса некоторые интересные изменения, в том числе советы по Windows Search и множество исправлений ошибок для панели задач, системного трея, проводника, приложения Настройки и многого другого. Однако, если вы скрестили пальцы в ожидании еще одной сборки для Dev Channel на этой неделе, вас ждет некоторое разочарование, поскольку Microsoft подтвердила, что не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе.

В прошлом Microsoft иногда проливала свет на то, почему сборка не была развернута, и в основном это было связано с блокирующей ошибкой или другими проблемами, связанными с качеством. Тем не менее, она заявила, что новая сборка должна выйти на следующей неделе:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft не выпустит новую сборку Windows 10 на этой неделе

Microsoft не выпустит новую сборку Windows 10 на этой неделе

Инсайдеры не получат новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Инсайдеры не получат новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Microsoft не сможет выпустить новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Microsoft не сможет выпустить новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Microsoft выпустит новую сборку для инсайдеров Windows на следующей неделе

Microsoft выпустит новую сборку для инсайдеров Windows на следующей неделе

Новая предварительная сборка для Windows 10 Mobile может быть выпущена на этой неделе

Новая предварительная сборка для Windows 10 Mobile может быть выпущена на этой неделе




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Google Yandex
+4  
Новостей: 14586
+0  
Комментариев: 39463
+0  
Пользователей: 10086
500 Internal Server Error

500 Internal Server Error

nginx/1.18.0