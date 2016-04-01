Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 20:25
- Просмотров: 95
Сборка Windows 11 Build 25236 была выпущена для инсайдеров в Dev Channel на прошлой неделе. Она принеса некоторые интересные изменения, в том числе советы по Windows Search и множество исправлений ошибок для панели задач, системного трея, проводника, приложения Настройки и многого другого. Однако, если вы скрестили пальцы в ожидании еще одной сборки для Dev Channel на этой неделе, вас ждет некоторое разочарование, поскольку Microsoft подтвердила, что не выпустит новую предварительную сборку Windows 11 на этой неделе.
В прошлом Microsoft иногда проливала свет на то, почему сборка не была развернута, и в основном это было связано с блокирующей ошибкой или другими проблемами, связанными с качеством. Тем не менее, она заявила, что новая сборка должна выйти на следующей неделе:
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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