Windows 11 имеет 27.98% в Steam
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 17:57
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Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за ноябрь 2022 года.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 65.6%;
• 64-битная версия Windows 11 – 27.98%;
• 64-битная версия Windows 7 – 1.88%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.11%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.41%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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