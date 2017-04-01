Microsoft обновляет бесплатные виртуальные машины Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 18:30
- Просмотров: 118
После релиза новых бесплатных виртуальных машин Windows 11 в прошлом месяце Microsoft выпустила еще одно обновление. Windows 11 Development Environment теперь доступна для загрузки в четырех вариантах программного обеспечения для виртуализации. Вы можете получить бесплатную виртуальную машину Windows 11 для VMWare, Hyper-V (Gen2), VirtualBox и Parallels.
Официальные виртуальные машины Windows 11 от Microsoft весят около 20 ГБ и включают в себя следующие инструменты:
• Windows 11 Enterprise SKU (Evaluation);
• Visual Studio 2022 Community Edition with UWP, .NET Desktop, Azure и Windows App SDK for C# workloads;
• Windows Subsystem for Linux 2 with Ubuntu pre-installed;
• Windows Terminal;
• Developer Mode;
Microsoft говорит, что виртуальные машины созданы для тех, кто хочет быстро начать создавать приложения для Windows, используя последние версии Windows, инструменты разработчика, SDK и готовые к работе образцы. Кроме того, это быстрый, простой и бесплатный способ проверить, что может предложить Windows 11 и ее набор инструментов для разработчиков.
Microsoft разрешила использовать свои последние виртуальные машины бесплатно и без активации до 5 марта 2023 г. (предыдущая версия действует до 10 января 2023 г.). После этого Windows 11 попросит вас ввести подлинный лицензионный ключ, чтобы продолжить использование виртуальной машины.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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