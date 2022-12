Microsoft обновляет бесплатные виртуальные машины Windows 11

После релиза новых бесплатных виртуальных машин Windows 11 в прошлом месяце Microsoft выпустила еще одно обновление. Windows 11 Development Environment теперь доступна для загрузки в четырех вариантах программного обеспечения для виртуализации. Вы можете получить бесплатную виртуальную машину Windows 11 для VMWare, Hyper-V (Gen2), VirtualBox и Parallels.Официальные виртуальные машины Windows 11 от Microsoft весят около 20 ГБ и включают в себя следующие инструменты:• Windows 11 Enterprise SKU (Evaluation);• Visual Studio 2022 Community Edition with UWP, .NET Desktop, Azure и Windows App SDK for C# workloads;• Windows Subsystem for Linux 2 with Ubuntu pre-installed;• Windows Terminal;• Developer Mode;Microsoft говорит, что виртуальные машины созданы для тех, кто хочет быстро начать создавать приложения для Windows, используя последние версии Windows, инструменты разработчика, SDK и готовые к работе образцы. Кроме того, это быстрый, простой и бесплатный способ проверить, что может предложить Windows 11 и ее набор инструментов для разработчиков.Microsoft разрешила использовать свои последние виртуальные машины бесплатно и без активации до 5 марта 2023 г. (предыдущая версия действует до 10 января 2023 г.). После этого Windows 11 попросит вас ввести подлинный лицензионный ключ, чтобы продолжить использование виртуальной машины.Узнать другие подробности можно здесь