Microsoft откажется от Microsoft Support Diagnostic Tool
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 06:39
- Просмотров: 4
Вчера Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 25276 в Dev Channel. Новая сборка добавляет некоторые новые функции в диспетчер задач и, среди прочего, переработанное диалоговое окно. Однако, как обычно, новые инсайдерские сборки часто раскрывают то, что Microsoft планирует для предстоящих обновлений Windows.
Интересно, что, похоже, Microsoft планирует отказаться от Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) через два года, в 2025 году. Пользователь под ником «Rafael Rivera» заметил изменение в сборке 25276.
В последние годы злоумышленники злоупотребляли MSDT, поскольку его можно использовать для запуска удаленного выполнения кода (RCE). В прошлом году исследователи безопасности обнаружили две уязвимости, Follina и DogWalk, одна из которых получила неофициальный патч.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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