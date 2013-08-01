Специальные символы ломают печать в Microsoft Edge 109

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Вчера, 19:53
  • Просмотров: 91

Microsoft недавно выпустила обновление функции для своего браузера. Версия 109 теперь доступна в Stable Channel, и вы можете прочитать об изменениях здесь. Хотя в примечаниях к выпуску не упоминаются какие-либо известные проблемы, пользователи заметили, что браузеру трудно работать с некоторыми принтерами после обновления до версии 109. Затронутые операционные системы включают Windows 10 и Windows 11.

Как сообщает Borncity.com, принтеры со специальными символами в именах, такими как немецкая буква Ü (umlaut), вызывают зависание и сбой интерфейса печати Edge после нажатия Ctrl + P или выбора опции «Печать». Затронутые пользователи могут обойти эту ошибку, используя нативный интерфейс печати Windows (Ctrl + Shift + P) или удаляя специальные символы из принтера. Другие пользователи говорят, что включение режима Internet Explorer для страниц, которые они хотят напечатать, исправляет проблему. Однако для большинства пользователей переименование проблемного принтера будет лучшим решением:

1. Откройте приложение Настройки и перейдите в Bluetooth и устройства> Принтеры и сканеры.



2. Щелкните принтер, содержащий специальные символы.



3. Выберите «Свойства принтера».



4. Щелкните «Изменить свойства» и переименуйте принтер.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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