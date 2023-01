Microsoft обновила бесплатные виртуальные машины Windows 11

Microsoft выпустила обновленные виртуальные машины Windows 11 (среда разработки Windows 11), которые вы можете загрузить и использовать бесплатно в течение ограниченного времени. Последняя версия позволяет использовать Windows 11 и все ее функции, а также различные инструменты разработчика без покупки ключа активации. Обычно виртуальные машины могут работать около двух-трех месяцев, после чего начинают докучать пользователю запросами на активацию.Официальные виртуальные машины Windows 11 доступны предварительно созданными для трех типов программного обеспечения для виртуализации: VMWare, Hyper-V второго поколения, VirtualBox и Parallels. Они включают Windows 11 Enterprise (оценочная версия), Visual Studio 2022 Community Edition с UWP, .NET Desktop, Azure, Windows App SDK для рабочих нагрузок C#, Windows Subsystem for Linux with Ubuntu, Windows Terminal и режим разработчика. Предварительно созданные виртуальные машины от Microsoft — это быстрый и простой способ начать создавать приложения Windows с помощью необходимых инструментов разработчика, не тратя слишком много времени на настройку виртуальной машины и загрузку SDK вручную.Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, это то, что среда разработки Windows 11 теперь поставляется с Windows 11 версии 22H2 или 2022 Update. Разработчики и любознательные клиенты могут ознакомиться с новинками в последней версии ОС от Microsoft без ручной установки обновлений функций или обновления своих компьютеров до Windows 11 22H2.Виртуальные машины Windows 11 от Microsoft требуют 20 ГБ свободного места на диске, и вы можете использовать их до 12 апреля 2023 года. Однако Microsoft, скорее всего, выпустит новые версии до того, как истечет срок текущих (последний раз Microsoft выпускала новые виртуальные машины 9 декабря 2022 года).Узнать другие подробности можно здесь