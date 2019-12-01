Microsoft обновила бесплатные виртуальные машины Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 18:11
- Просмотров: 126
Microsoft выпустила обновленные виртуальные машины Windows 11 (среда разработки Windows 11), которые вы можете загрузить и использовать бесплатно в течение ограниченного времени. Последняя версия позволяет использовать Windows 11 и все ее функции, а также различные инструменты разработчика без покупки ключа активации. Обычно виртуальные машины могут работать около двух-трех месяцев, после чего начинают докучать пользователю запросами на активацию.
Официальные виртуальные машины Windows 11 доступны предварительно созданными для трех типов программного обеспечения для виртуализации: VMWare, Hyper-V второго поколения, VirtualBox и Parallels. Они включают Windows 11 Enterprise (оценочная версия), Visual Studio 2022 Community Edition с UWP, .NET Desktop, Azure, Windows App SDK для рабочих нагрузок C#, Windows Subsystem for Linux with Ubuntu, Windows Terminal и режим разработчика. Предварительно созданные виртуальные машины от Microsoft — это быстрый и простой способ начать создавать приложения Windows с помощью необходимых инструментов разработчика, не тратя слишком много времени на настройку виртуальной машины и загрузку SDK вручную.
Еще одна вещь, о которой стоит упомянуть, это то, что среда разработки Windows 11 теперь поставляется с Windows 11 версии 22H2 или 2022 Update. Разработчики и любознательные клиенты могут ознакомиться с новинками в последней версии ОС от Microsoft без ручной установки обновлений функций или обновления своих компьютеров до Windows 11 22H2.
Виртуальные машины Windows 11 от Microsoft требуют 20 ГБ свободного места на диске, и вы можете использовать их до 12 апреля 2023 года. Однако Microsoft, скорее всего, выпустит новые версии до того, как истечет срок текущих (последний раз Microsoft выпускала новые виртуальные машины 9 декабря 2022 года).
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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