Microsoft работает над улучшением качества графических и аудиодрайверов Windows 11, Windows 10

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 20:48
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Чтобы улучшить возможности в оценке качества драйверов, команды Windows Audio и Graphics разработали новые машинные меры для улучшения оценки драйверов Windows.

Следующие меры в настоящее время находятся на стадии оценки для получения обратной связи до 2/21/23 и будут введены в действие в решениях по публикации в Driver Shiproom в феврале 2023 года.

Percentage of devices with SWDRM playback that triggered the Catalog reload event;
Percent of machines with at least one APO disablement in past 7 days;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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