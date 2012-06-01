Microsoft работает над улучшением качества графических и аудиодрайверов Windows 11, Windows 10
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 20:48
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Чтобы улучшить возможности в оценке качества драйверов, команды Windows Audio и Graphics разработали новые машинные меры для улучшения оценки драйверов Windows.
Следующие меры в настоящее время находятся на стадии оценки для получения обратной связи до 2/21/23 и будут введены в действие в решениях по публикации в Driver Shiproom в феврале 2023 года.
• Percentage of devices with SWDRM playback that triggered the Catalog reload event;
• Percent of machines with at least one APO disablement in past 7 days;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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