Windows 11 имеет 30.33% в Steam
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 20:26
- Просмотров: 0
Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за январь 2023 года.
Вот последние данные сервиса Steam:
• 64-битная версия Windows 10 – 63.46%;
• 32-битная версия Windows 10 – 0.05%;
• 64-битная версия Windows 11 – 30.33%;
• 64-битная версия Windows 7 – 1.6%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.11%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.39%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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