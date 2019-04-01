Windows 11 имеет 30.33% в Steam

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 20:26
  • Просмотров: 0
Windows 11 имеет 30.33% в Steam

Сервис Steam опубликовал статистику операционных систем за январь 2023 года.

Вот последние данные сервиса Steam:

• 64-битная версия Windows 10 – 63.46%;
• 32-битная версия Windows 10 – 0.05%;
• 64-битная версия Windows 11 – 30.33%;
• 64-битная версия Windows 7 – 1.6%;
• 32-битная версия Windows 7 – 0.11%;
• 64-битная версия Windows 8.1 – 0.39%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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