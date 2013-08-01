Microsoft поддерживает Parallels Desktop для запуска Windows 11 ARM на компьютерах Apple Mac M1 и M2
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- Категория: Windows 11
- Дата: Сегодня, 15:20
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Если вы действительно хотите установить Windows 11 на Mac, Microsoft предлагает вам несколько официально утвержденных решений. Одно из них — использовать Parallels Desktop, а другое — подключить ваш Mac к функции Microsoft 365 Cloud PC с Windows 11.
Первое официальное решение предназначено специально для версий Windows 11 Pro и Windows 11 Enterprise на базе ARM и только для компьютеров Apple Mac M1 и M2 в режиме VM . Вам придется использовать Parallels Desktop версии 18, которая впервые была выпущена еще в августе 2022 года. В отдельном разделе Microsoft указывает на множество ограничений, связанных с запуском Windows 11 ARM на этих компьютерах Mac. Это включает в себя невозможность запуска приложений или игр для Windows, использующих DirectX 12 или OpenGL3.3, а также отсутствие поддержки подсистем Android или Linux.
Другим авторизованным решением для Windows 11 на компьютерах Mac является регистрация в Microsoft 365. Затем вы можете подключить свой Mac к серверу Microsoft, где вы сможете запустить облачную версию Windows 11. Очевидно, что для этого требуется как подключение к Интернету, так и подписка на сервис Microsoft 365 Business Cloud PC, стоимость которой начинается с $31 в месяц за пользователя.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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Илья
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