Компания Microsoft обновила бесплатные виртуальные машины Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 17:30
- Просмотров: 126
Microsoft выпустила новую версию (2302) своей среды разработки Windows 11. Это набор виртуальных машин Windows 11, доступных бесплатно в течение ознакомительного периода. Это означает, что вы можете скачать готовую виртуальную машину с официального веб-сайта Microsoft и использовать ее без активации до 23 мая 2023 года.
Среда разработки Windows 11 доступна для VMWare (Workstation Pro и Player), Hyper-V Gen2, VirtualBox и Parallels. Она включает в себя Windows 11 Enterprise, Visual Studio 2022 Community Edition, Windows Subsystem for Linux 2, Ubuntu и Windows Terminal. Она также имеет режим разработчика, включенный по умолчанию.
Версия 2302 основана на сборке Windows 11 Build 22621.1265, и вы можете обновить ее до обновления Moment 2 сразу после настройки виртуальной машины.
Хотя вы можете использовать виртуальные машины без активации, для некоторых функций по-прежнему требуется лицензионный ключ. Например, вы не можете изменить настройки персонализации. Microsoft также предупреждает, что после 23 мая 2023 года фон рабочего стола станет черным, вы увидите постоянное уведомление об активации, а виртуальная машина будет выключаться каждый час. Тем не менее, Microsoft, скорее всего, выпустит более новую версию до истечения срока действия этой.
Вы можете загрузить последние версии виртуальных машин Windows 11, предоставленные Microsoft, с официального веб-сайта. Для них требуется минимум 21 ГБ свободного места на вашем диске.
Узнать другие подробности можно здесь.
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