Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 25314.1010

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 21:43
  • Просмотров: 0

Microsoft выпустила сборку Windows 11 Build 25314.1010 (KB5025135) для инсайдеров в Canary Channel. Новая сборка не содержит ничего нового, так как это накопительное обновление, с помощью которого компания тестирует свой конвейер обслуживания. Эти обновления необходимы, чтобы гарантировать, что сборки могут быть предоставлены пользователям без каких-либо заметных проблем или сбоев.

[qote]Мы начинаем развертывать накопительное обновление Build 25314.1010 (KB5025135). Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования нашего конвейера обслуживания для сборок в Canary Channel.[/quote]

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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