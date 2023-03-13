Microsoft незаметно упростила развертывание AppLocker в Windows 11 и некоторых версиях Windows 10
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- Категория: Windows 11
- Дата: 13-03-2023, 18:25
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Microsoft незаметно внесла долгожданное изменение в функцию AppLocker. Политики управления приложениями AppLocker помогают организациям управлять приложениями и файлами, которые пользователи могут запускать в своих системах. К ним относятся файлы EXE, сценарии, файлы установщика Windows, файлы DLL, упакованные приложения и установщики упакованных приложений.
Редмондский гигант удалил проверки, которые ранее применялись в зависимости от используемой версии Windows или используемого метода управления. Развертывание AppLocker для Mobile Device Management (MDM) раньше отличалось от управления групповой политикой. Следовательно, отныне ИТ-администраторы и системные администраторы могут свободно развертывать AppLocker в Windows 11, а также в некоторых поддерживаемых версиях Windows 10, независимо от редакции или метода управления.
В статье службы поддержки Microsoft объяснила это важное изменение.
Обновления Windows от 30 сентября 2022 года и позже внесли существенные изменения в поддержку AppLocker. До обновлений Windows привязывала применение политик к редакции Windows и методу, используемому для управления её конечными точками. Например, системы, управляемые с помощью mobile device management (MDM), применяли политики AppLocker во всех редакциях Windows 10 и Windows 11. Кроме того, системы, управляемые с помощью групповой политики, применяли политики AppLocker только в редакциях Windows 10 и Windows 11 Enterprise или Education.
Эти обновления удалили проверки редакции для Windows 10, версий 2004, 20H2 и 21H1 и всех версий Windows 11. Теперь вы можете развертывать и применять политики AppLocker для всех этих версий Windows независимо от их редакции или метода управления.
Эти обновления удалили проверки редакции для Windows 10, версий 2004, 20H2 и 21H1 и всех версий Windows 11. Теперь вы можете развертывать и применять политики AppLocker для всех этих версий Windows независимо от их редакции или метода управления.
Дополнительные сведения о развертывании AppLocker можно найти в этой статье службы поддержки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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