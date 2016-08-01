Microsoft официально объявляет о семейной поддержке в Windows 11 после выхода обновления Moment 2

Если вы ранее настроили семейные функции для детской учетной записи, а затем обновились до Windows 10, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы снова включить семейные настройки. Вашему ребенку нужно будет войти в Windows 10 с учетной записью Microsoft, а затем вам нужно будет добавить эту учетную запись в свою семейную группу на family.microsoft.com.

Если вы ранее настроили семейные функции для детской учетной записи, а затем обновились до Windows 10/11, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы снова включить семейные настройки. Вашему ребенку нужно будет войти в Windows 10/11 с учетной записью Microsoft, а затем вам нужно будет добавить эту учетную запись в свою семейную группу на family.microsoft.com