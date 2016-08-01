Microsoft официально объявляет о семейной поддержке в Windows 11 после выхода обновления Moment 2
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 16:25
- Просмотров: 159
Хотя прошло больше года с тех пор, как Microsoft выпустила Windows 11, Microsoft официально не публиковала никаких рекомендаций для тех, у кого были настроены семейные функции, которые обновлялись до Windows 11 с Windows 10. Тем не менее, компания, наконец, вносит эту поправку, так как ранее сегодня софтверный гигант обновил предыдущую страницу обновления Windows 10 для настройки семейных функций, чтобы теперь она также включала Windows 11.
Ранее страница поддержки под названием «Исправить семейные функции после обновления Windows 10» гласила:
Если вы ранее настроили семейные функции для детской учетной записи, а затем обновились до Windows 10, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы снова включить семейные настройки. Вашему ребенку нужно будет войти в Windows 10 с учетной записью Microsoft, а затем вам нужно будет добавить эту учетную запись в свою семейную группу на family.microsoft.com.
Новая страница с добавленным упоминанием Windows 11 под названием «Исправить семейные функции после обновления Windows 10/11» гласит:
Если вы ранее настроили семейные функции для детской учетной записи, а затем обновились до Windows 10/11, необходимо выполнить несколько шагов, чтобы снова включить семейные настройки. Вашему ребенку нужно будет войти в Windows 10/11 с учетной записью Microsoft, а затем вам нужно будет добавить эту учетную запись в свою семейную группу на family.microsoft.com.
Вы можете выполнить шаги на сайте Microsoft.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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