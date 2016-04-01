Microsoft не выпустит новые предварительные сборки Windows 11 для каналов Canary и Dev на этой неделе

  • Категория: Windows 11
  • Дата: Сегодня, 23:17
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Хотя сегодня Microsoft выпустила новую сборку Windows 11 Insider Preview для Beta Channel, пользователи каналов Canary и Dev не получат новых сборок на этой неделе.

Последняя инсайдерская сборка Windows 11 для канала Dev была выпущена 8 марта. Microsoft также выпустила первую сборку для пользователей канала Canary 8 марта, а 10 марта выпустила еще одну сборку, которая не включала никаких новых функций.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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