Microsoft выпускает скрипты PowerShell для исправления обхода WinRE BitLocker в Windows 11 и Windows 10
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 16:31
- Просмотров: 136
Microsoft выпустила исправление для устройств Windows 11 и Windows 10 в связи с уязвимостью безопасности обхода BitLocker. Компания разработала два примера скриптов PowerShell, которые позволят системным администраторам и ИТ-администраторам автоматизировать процесс обновления Windows Recovery Environment (WinRE) для исправления уязвимости безопасности обхода BitLocker (CVE-2022-41099).
Если вас интересуют различия между двумя скриптами, Microsoft говорит, что их первый скрипт, рекомендуемый, является более надежным и применим к Windows 10 версии 2004 и позже, а также к Windows 11. Второй, общий скрипт, в основном для устройств под управлением Windows 10 версии 1909 и ниже, но он также работает на всех версиях Windows 11 и Windows 10.
Компания пишет:
Microsoft разработала образец скрипта PowerShell, который может помочь вам автоматизировать обновление Windows Recovery Environment (WinRE) на развернутых устройствах для исправления уязвимостей безопасности в CVE-2022-41099.
Пример скрипта PowerShell
Пример скрипта PowerShell был разработан командой разработчиков продуктов Microsoft, чтобы помочь автоматизировать обновление образов WinRE на устройствах с Windows 10 и Windows 11. Запустите скрипт с правами администратора в PowerShell на затронутых устройствах. Доступны два скрипта - какой скрипт использовать, зависит от версии Windows, на которой вы работаете. Пожалуйста, используйте подходящую версию для вашей среды.
Пример скрипта PowerShell
Пример скрипта PowerShell был разработан командой разработчиков продуктов Microsoft, чтобы помочь автоматизировать обновление образов WinRE на устройствах с Windows 10 и Windows 11. Запустите скрипт с правами администратора в PowerShell на затронутых устройствах. Доступны два скрипта - какой скрипт использовать, зависит от версии Windows, на которой вы работаете. Пожалуйста, используйте подходящую версию для вашей среды.
Вы можете узнать более подробную информацию о скрипте в статье KB5025175.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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