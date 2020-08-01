Обновление для Windows Subsystem for Android™ в Windows 11
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- Категория: Windows 11
- Дата: Вчера, 18:23
- Просмотров: 124
Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™в Windows 11 для каналов Dev и Beta. Это обновление (2302.4000) улучшает стабильность, исправляет проблемы со звуком и улучшает безопасность.
Что нового
• Улучшения стабильности при выборе видеокарты;
• Обновления приложения Windows Subsystem for Android Settings, чтобы включить параметры производительности для видеокарт;
• Проблемы с подключением и отключением внешних мониторов исправлены в подсистеме;
• Исправления в приложениях с проблемами буферизации звука;
• Обновления безопасности Android 13;
Предоставление отзывов
Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows. Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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