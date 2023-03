Microsoft выпустила обновление для Windows Subsystem for Android™в Windows 11 для каналов Dev и Beta. Это обновление (2302.4000) улучшает стабильность, исправляет проблемы со звуком и улучшает безопасность.• Улучшения стабильности при выборе видеокарты;• Обновления приложения Windows Subsystem for Android Settings, чтобы включить параметры производительности для видеокарт;• Проблемы с подключением и отключением внешних мониторов исправлены в подсистеме;• Исправления в приложениях с проблемами буферизации звука;• Обновления безопасности Android 13;Если у вас возникли проблемы с Windows Subsystem for Android™ - пожалуйста, отправьте отзыв через Feedback Hub в Apps> Windows Subsystem for Android™. Для получения дополнительной информации об устранении неполадок и отправке отзывов: Troubleshooting and FAQ for mobile apps on Windows . Если вы разработчик, оставьте отзыв на сайте Github Узнать другие подробности можно здесь