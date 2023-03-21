Microsoft делится дополнительными ресурсами для усиления DCOM в Windows Server, Windows 11 и Windows 10
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- Категория: Windows 11
- Дата: 21-03-2023, 17:25
- Просмотров: 483
В прошлом месяце Microsoft выпустила напоминание об усилении Distributed Component Object Model (DCOM).
Сегодня компания выпустила некоторые дополнительные ресурсы по этому поводу. Microsoft обновила свою страницу поддержки по этому вопросу, которая теперь включает даты доступности для различных событий ошибок в различных операционных системах Windows. К ним относятся Server, Windows 10 и Windows 11.
Если вам интересно, что означают эти события ошибок, Microsoft объясняет, что они помогут определить приложения, которые могут иметь проблемы с совместимостью после внесения изменений в усиление безопасности DCOM. Вы можете найти более подробную информацию здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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