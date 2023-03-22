Microsoft немного улучшает OOBE в Windows 11 22H2, 21H2, а также в Windows 10

  • Категория: Windows 11
  • Дата: 22-03-2023, 20:25
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Компания Microsoft выпустила обновления Out of Box Experience (OOBE) для Windows 11 версий 22H2, 21H2, а также для Windows 10 версий 20H2, 21H2 и 22H2. Microsoft говорит, что эти новые обновления OOBE добавляют оболочку для предотвращения создания неподдерживаемых объектов Component Object Model (COM).

В документе поддержки для Windows 11 (KB5025799, KB5025800) компания объяснила, что нового в обновлении. Обновления Windows 10 (KB5025801) также имеют такое же изменение.

Microsoft говорит, что обновления устанавливаются автоматически во время процесса OOBE, если доступно подключение к Интернету. Для установки требуется перезагрузка устройства.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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